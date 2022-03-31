وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الابتدائية

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المرحلة الابتدائية، للدخول على بنك المعرفة المصري.

قال وزير التربية والتعليم، إنه يمكن لـ طلاب المرحلة الابتدائية الآن، اكتشاف مصادر تعليمية متنوعة مقدمة من نهضة مصر على بنك المعرفة المصري.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن مصادر نهضة مصر المتاحة على بنك المعرفة المصري ستساعد طلاب المرحلة الابتدائية خلال رحلتهم الدراسية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لـ طلاب المرحلة الابتدائية الوصول إلى مصادر نهضة مصر عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري عبر هذا الرابط :

https://bit.ly/3BYxaHS

كما دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الجامعيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس للتعرف على الجدول الاسبوعي ل ورش عمل بنك المعرفة المصري.

وأوضح وزير التربية والتعليم ان ورش عمل بنك المعرفة المصري مجانية.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه يمكن لمن يهمه الامر التعرف على الجدول الاسبوعي لورش عمل بنك المعرفة المصري المقرر عقدها خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ٤ أبريل من خلال موقع بنك المعرفة المصري على الرابط التالي : https://www.ekb.eg/ar/event

جداول ورش عمل بنك المعرفة 1

جداول ورش عمل بنك المعرفة 2

جداول ورش عمل بنك المعرفة 3

مساهمات بنك المعرفة

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أن بنك المعرفة المصري منذ انطلاقه قد ساهم في دعم البحث العلمي في مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن دعم بنك المعرفة المصري للبحث العلمي في مصر جاء من خلال: إتاحة مصادر رقمية غير محدودة لجميع المصريين مجانا، تضم آلاف الدوريات العلمية والكتب المتخصصة، والمصادر المعرفية والثقافية من أكبر دور نشر محلية وإقليمية وعالمية ، إلي جانب تنظيم ورش العمل العامة والمتخصصة في جميع المجالات لجميع شرائح المستخدمين.

وقال وزير التربية والتعليم: إن هذا الدعم الذي قدمه بنك المعرفة المصري ، قد انعكس بدوره على تقدم تصنيف الجامعات المصرية و المؤشر العالمي للمعرفة الخاص بالتعليم العالي ، حيث تقدمت مصر للمرتبة الـ ٣٥ هذا العام من بين ١٥٤ دولة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : بنك المعرفة المصري قد ساهم أيضاً في دعم التعليم ما قبل الجامعي من خلال مصادر منصة إدارة التعلم LMS ، والتي تضم محتوى تفاعلي يتضمن شرح المناهج الدراسية للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي ، تحت أشراف مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطريقة تناسب الحياة المعاصرة ، مشيراً إلى أن هذه المساهمة أيضا أدت إلى تقدم مرتبة مصر للمرتبة الـ ٧٢ في التعليم ما قبل الجامعي في المؤشر العالمي للمعرفة ، وانعكست تلك الجهود المتضافرة على المؤشر العام لمصر لتتقدم للمرتبة الـ٥٣ عالمياً.