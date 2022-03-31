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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. هند صبري في سيلفي جديد عبر إنستجرام

هند صبري
هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هند صبري في صورة سيلفي، بدون مكياج، مرتدية جاكيت باللون الأخضر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعلقت هند صبري علي الصورة كاتبة: “مساء الورد والفل و الياسمين”، وعلقت الفنانة مي كساب لـ هند صبري كاتبة: “مساء العسل”.

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

هند صبري مهنئة شام الذهبي لزفافها:قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة

ونشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى تعلن من خلاله عن انتهاء تصوير فيلم “فضل ونعمة”. 

وعلقت هند صبرى : “فركش فضل ونعمة ” وظهر فى الفيديو كل فريق العمل منهم ماجد الكدوانى وهند صبرى والمخرج رامى إمام الذى يوجه الشكر الى فريق العمل. 

حرصت الفنانة، هند صبري، علي تهنئة شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة بمناسبة زفافها، بعد غيابها عن الحفل لظروف التصوير المكثّفة، كما نشرت للعروسين فيديو من فعاليات الحفل، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت هند صبري لهما من خلال الفيديو معلقة:شام و أحمد  منعني التصوير المكثّف من مشاركتكما هذا اليوم السعيد المبارك المليئ بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية.. قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة يا شام يا ملاك..أتمنّى لك و لأحمد حياة هنيّة سعيدة الله يسعدك يا شام على قد قلبك الحنون و يخلّيلك صولا و اخواتك و عزّوز و كل العائلة الكريمة و يملأ حياتكم كلّها أفراح يا رب ألف مليون مبروك يا غاليين. 

الفنانة هند صبري هند صبري فيلم “فضل ونعمة” فضل ونعمة Arts Entertainment

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