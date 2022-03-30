انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

نشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى تعلن من خلاله عن انتهاء تصوير فيلم “فضل ونعمة”.

وعلقت هند صبرى : “فركش فضل ونعمة ” وظهر فى الفيديو كل فريق العمل منهم ماجد الكدوانى وهند صبرى والمخرج رامى إمام الذى يوجه الشكر الى فريق العمل.

حرصت الفنانة، هند صبري، علي تهنئة شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة بمناسبة زفافها، بعد غيابها عن الحفل لظروف التصوير المكثّفة، كما نشرت للعروسين فيديو من فعاليات الحفل، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت هند صبري لهما من خلال الفيديو معلقة:شام و أحمد منعني التصوير المكثّف من مشاركتكما هذا اليوم السعيد المبارك المليئ بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية.. قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة يا شام يا ملاك..أتمنّى لك و لأحمد حياة هنيّة سعيدة🙏 الله يسعدك يا شام على قد قلبك الحنون و يخلّيلك صولا و اخواتك و عزّوز و كل العائلة الكريمة و يملأ حياتكم كلّها أفراح يا رب ألف مليون مبروك يا غاليين .

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