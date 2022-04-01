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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى المحلة الكبرى يستغيثون من فوضي الباعة الجائلين على طريق كفر الشيخ.. صور

صدى البلد

أرسل أهالى مدينة المحلة الكبرى التابعة الى محافظة الغربية ، استغاثة، إلى خدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يشكون فيها من احتلال الباعة الجائلين لبوابات العمارات وافتراش بضائعهم أمام المنازل على طريق كفر الشيخ المؤدى إلى موقف الزراعة.

وقال حسنى الحبيب أحد السكان في رسالته: “نعاني نحن أهالى مدينة المحلة الكبرى التابعة الى محافظة الغربية من انتشار الباعة الجائلين على طريق كفر الشيخ المؤدى إلى موقف الزراعة، موجودين بشكل عشوائي واحتلوا الأرصفة وأصبحوا في الشارع الرئيسي والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وأغلقوا الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار الضوضاء والكلمات الخارجة طوال النهار والليل وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة في الطريق العام”.

وأضاف: “الشارع أصبح محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وتضييقه على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع ويزداد الوضع سوءا يوم الخميس ويتفاقم الوضع يوم الجمعة ولا يوجد اهتمام بالإجراءات الاحترازية من كمامات أو نظافة او تباعد، واستغل هذا الوضع بعض المتحرشين بالنساء وكذلك النشالين”.

وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضاري.

وطالب الشاكي إدارة الانشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الشغالات باستمرار.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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