مستشار مصلحة الضرائب : اليوم انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية

كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل انتهاء مهلة تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص العاديين والتي من المقرر أن تنتهي في الساعه ١٢ مساء اليوم ٣١ مارس .

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " المصري أفندي " المذاع على قناة المحور، إن مد مهلة تقديم الاقرارات الضريبيه يكون في الاستثناءات الخاصة وليس لدينا أي استثناء، والوقت كان كافيا جدا هذا العام والشخص الطبيعي هو المقصود به المنشأة الفردية.

وكشف ان الاقرارات الضريبية الالكترونية يمكن تقديمها من المنزل واذا كان هناك ضريبة يتم دفعها من خلال الفيزا ويتم استقبال الطلبات حتي الساعة 12 مساء اليوم ومن يقدم الاقرار دون دفع الضريبه سيتم إضافة غرامة عليه .

الضرائب : غرامة للتاخير في تقديم الاقرارات



وأوضح أن من يتأخر في تقديم الاقرارات اليوم توضع عليه غرامة مالية يحددها القانون وهى سعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي ويتم تقسيمها على ١٢ شهرا وتكون الغرامه دفع شهر واحد فقط.

وتابع أن التأخر في تقديم الاقرار الضريبي لثلاث مرات سيصل الأمر إلى الحبس والغرامة .