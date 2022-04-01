تعرف علي عادات وتقاليد الافطار حول العالم

رمضان هو الشهر التاسع من التقويم الهجري يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم

ويشار إليه بشهر الصوم والصلاة والتأمل والمجتمع.

صوم رمضان واجب على جميع المسلمين ، باستثناء المصابين بأمراض مزمنة أو المرضع أو السفر أو الحيض.

كما يشار إلى وجبة ما قبل الفجر بالسحور وتعتبر وليمة الليل

ويتم الاحتفال بتقاليد الإفطار في جميع أنحاء العالم من خلال الاحتفالات والتجمع والوجبات الفاخرة.

يتم كسر صيام رمضان بالتمر والماء تليها وجبة خفيفة.

ومع ذلك ، هناك مجموعة من المواد الغذائية التي يتم صنعها خاصة خلال شهر رمضان والمعروفة في جميع أنحاء العالم. قمنا برعاية عدد قليل من تقاليد الإفطار من جميع أنحاء العالم.

مصر

الناس يضيئون الفوانيس الملونة خلال احتفالات الإفطار.

كما أنهم ينغمسون في وجبات فاخرة تتكون من البط ، والرقاق ، والمحشي (الخضار المحشي) ، والكشك ، والأرانب ، والملوخية.

باكستان :

يبدأ تحضير وجبة الإفطار قبل تسليمها بثلاث ساعات تقريبًا في المنازل وفي أكشاك الشوارع.

كما يتم تقديم المذاقات مثل الجالبس والسمبوسة والباكورا أثناء الإفطار.

تقدم العديد من المطاعم أيضًا وجبات الإفطار خلال هذا الوقت مباشرة بعد الإفطار ، تُقام التروايرح - صلاة 8 أو 20 ركعة.

ثم يتدفق الناس بعد ذلك إلى البازار المحلي لحضور احتفالات تشاند رات.

المملكة العربية السعودية:

يتبع الناس تقليد الصيام من الصباح إلى الليل.

ثم يفطرون بالتمر والقهوة العربية والحساء والمعجنات المحشوة المقلية أو المخبوزة. من الأطباق التقليدية للمنطقة الغربية بالفول والتميس وهي مزيج من يخنة الفول وخبز التيميس.

في المنطقة الشرقية ، يفطر الناس مع مرق اللحم والخضروات المعروف باسم الصالونة.

الهند :

المسلمون الهنود يفطرون بصيامهم بوجبات إفطار مجانية تنظمها المساجد.

يبدأ التمر والماء في بداية وجبة الإفطار ، وهي عبارة عن مجموعة فاخرة من الأطباق النباتية وغير النباتية.

في حيدر أباد ، الناس يفطرون مع حليم. في ولايات مثل دلهي وأوتار براديش ومادهيا براديش وغرب البنغال ، يبدأ الإفطار بالتمر والفواكه الطازجة وعصير الفاكهة ، تليها الأطعمة المقلية مثل الباكوداس والسمبوسة.

بنغلاديش :

يتم إعداد مجموعة متنوعة من المأكولات البنغلاديشية مثل الجيلابي ، موري ، حليم ، التمر ، السمبوسة ، دال بوري ، بيتا ، ألو شوب ، سينجارا ، غوغني ، أميرتي ، بونديا ، نيمكي ، باكورا ، خاجا ، باتاسا ، خبر تولا. البنغاليون يفطرون بمجموعة متنوعة من الأطباق مع عائلاتهم وأصدقائهم.

ماليزيا :

في ماليزيا ، يشار إلى الإفطار باسم berbuka puasa بعد الإفطار مع التمر التقليدي والماء ، ينغمس الناس في مشروب باندونغ وعصير قصب السكر وحليب فول الصويا الممزوج بالهلام العشبي وأرز الدجاج والساتيه والبوبيا.