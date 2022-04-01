ابتهالات إسلامية وترانيم قبطية.. وديع: متى سيتم تنظيم مثل هذه الحفلات بمصر

تحدث الفنان باسم وديع تفاصيل أول حفل غنائي بمحطة مترو العباسية، وتقديم ابتهالات اسلامية وترانيم قبطية.



وقال وديع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، أن مثل هذه الحفلات كانت تنظم فى دول الخارج ، لذا كنت اتساءل متى سيتم تنظيم مثل هذه الحفلات فى مصر.

مترو الانفاق

وأكد الفنان باسم وديع، أن مثل هذه الحفلات تهون على مرتادي مترو الأنفاق، معقبا:" الناس كانت فى غاية السعادة ".

ولفت الفنان باسم وديع إلى أن تنظيم الحفل كان فى غاية الروعة، وتم الاستعانة بالعديد من الآلات الموسيقية التى تعبر عن تاريخ مصر.