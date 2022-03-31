انخفاض رأس المال في جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية.. فيديو

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع وانخفض رأس المال السوقي بنحو 201.4 مليون جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ، ليسجل في الختام 726.4 مليار جنيه.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية هبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.01 %،ليغلق عند مستوى 11,238.48 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.22%، ليغلق عند مستوى 2,893.91 نقطة.

وإضافة رمسيس تراجع المؤشر EGX70 بنسبة 0.38 % ليغلق عند مستوى 1,910.24 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.24 %، ليغلق عند مستوى 1,927.7 نقطة.

وتابعت حنان رمسيس بينما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.4 % ليغلق عند مستوى 1,811.07 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.01 %، ليغلق عند مستوى 4,436.1 نقطة، فيما استقر مؤشر "EGX30 Capped" دون تغيير ، ليغلق عند 13,711.12 نقطة.

وسيطر على تعاملات الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بنحو 6.2 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه على الترتيب.

وأشارت حنان رمسيس اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 48.2 مليون جنيهوسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.2 مليار جنيه، بعد التعامل على 292.2 مليون سهم، من خلال 30.5 الف عملية منفذة.