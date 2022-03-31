الغرف السياحية: الحج هذا العام متوقع أن يكون بكامل طاقته..فيديو

قال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السعودية فتحت الحج والعمرة لديها بكامل طاقتها، مؤكدا أنها تقوم بإصدار تأشيرات لكافة الفئات والطوائف.

وأضاف البكري، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أننا نأمل ونتوقع أن يكون عدد الحجاج المصريين 90 ألفا.

وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: الشعب المصري مشتاق لأداء العمرة والحج، مؤكدا أن الحج هذا العام متوقع أن يكون بكامل طاقته.

وأشار البكري إلى أن شركات السياحة عانت كثيرا في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا بين الغرف السياحية والوزارة في أعداد الحج والعمرة.