مايان السيد وإخوتها يقدمن تحدي "صدقيني" على الهواء.. فيديو

حلت الفنانة مايان السيد، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وذلك بصحبة أسرتها.

وقامت "مايان السيد"، بصحبة إخواتها بتقديم تحدي "صدقيني"، للفنان أحمد سعد على الهواء، والذي قابله الحضور بالتصفيق الحار.

وعلقت "مايان السيد"، على دورها في مسلسل "إلا أنا"، قائله،: "دوري في مسلسل إلا أنا أحلى دور عملته أو هعمله في حياتي، لأني كنت مهتمة بهذه القضية وبتقديم هذه الشخصية للمشاهدين".



وأضافت،: "اهتممت بتقديم قضية التوحد لكي يحب المشاهدون الأشخاص المصابين بالتوحد ويفهموهم أكثر، ولم يكن لدي معلومات كافية عن التوحد، وحبيت إني أنقل المعلومات للمشاهدين عن التوحد".



يذكر أن الفنانة مايان السيد، عبّرت عن امتنانها لمشاركتها في تجربة مسلسل “إلا انا”، حدوتة “إنسان مميز”.

وقالت مايان السيد، في تصريح لـ “صدى البلد”: “فخورة بالمشاركة في العمل خاصة ان مسلسل إلا أنا، يناقش قضايا مجتمعية مهمة ويسلط الضوء عليها، وهذا يغير الكثير في عقول المتفرجين، ويلفت انتباههم لتلك القضايا المهمة”.