بريطانيا: روسيا تستدعي قواتها بجورجيا للهجوم على أوكرانيا

كشفت الاستخبارات البريطانية الخميس، أن موسكو تستدعي عناصر من قواتها في جورجيا لتعزيز الهجوم على أوكرانيا.

جاء ذلك، بالتزامن مع اعلان زعيم أوسيتيا الجنوبية المنطقة الموالية لروسيا في القوقاز التي انفصلت عن جورجيا، الأربعاء نيته تنظيم استفتاء حول ضمها لروسيا.

وقال أناتولي بيبيلوف مباشرة على قناة تلفزيونية روسية إن الانضمام إلى روسيا كان "حلمًا قديمًا" لسكان أوسيتيا.

وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منطقتان في القوقاز انفصلتا عن جمهورية جورجيا السوفياتية سابقا. واعترفت روسيا باستقلالهما في أغسطس 2008 بعد حرب خاطفة بين تبليسي وموسكو. ومنذ هذا النزاع تتمركز قوات روسية بشكل دائم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

والأسبوع الماضي أعلن أناتولي بيبيلوف أنه أرسل جنودًا من أوسيتيا الجنوبية إلى أوكرانيا "للمساعدة في حماية روسيا".

من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها اليوم الخميس، أن واشنطن لن تعترف بأي محاولة من روسيا أو وكلائها لتقسيم جورجيا.