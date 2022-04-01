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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج ادعم محمد صلاح في الأكثر تداولا لليوم الثالث على التوالي

صدى البلد

استمر جمهور كرة القدم في دعم نجم منتخب مصر، وليفربول الانجليزي محمد صلاح، لليوم الثالث على التوالي عبر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاج ادعم محمد صلاح.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من الجمهور بعد الهزيمة التي لحقت بالمنتخب الوطني أمام منتخب السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

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شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في تدريبات فريقه بعد خوضه مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على الصورة: “عاد الملك”.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة واتفورد التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر بعد غداً السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان منتخب مصر فشل في حجز تذكرة الصعود لكأس العالم بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح 1 / 3 في إياب الدور الثالث والنهائي المؤهل للمونديال.

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي كأس العالم التصفيات المؤهلة لكأس العالم كأس العالم 2022 بقطر

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