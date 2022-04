هاشتاج ادعم محمد صلاح في الأكثر تداولا لليوم الثالث على التوالي

استمر جمهور كرة القدم في دعم نجم منتخب مصر، وليفربول الانجليزي محمد صلاح، لليوم الثالث على التوالي عبر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاج ادعم محمد صلاح.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من الجمهور بعد الهزيمة التي لحقت بالمنتخب الوطني أمام منتخب السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في تدريبات فريقه بعد خوضه مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على الصورة: “عاد الملك”.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة واتفورد التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر بعد غداً السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان منتخب مصر فشل في حجز تذكرة الصعود لكأس العالم بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح 1 / 3 في إياب الدور الثالث والنهائي المؤهل للمونديال.

You will always be the best, We will always support you in bad times before the good one. We love you with you and all the Egyptian players luck❤

[ #صلاح #ادعم_محمد_صلاح ] pic.twitter.com/YbgxcGEfKQ — Habiba🍀 (@Habibaaa_alaa) March 31, 2022

Mo Salah, you are the pride of Egypt and the Arabs, and do not be sad🇪🇬❤#ادعم_محمد_صلاح pic.twitter.com/dNAkjuwsuk — Yousef mahgoub (@Yousefmahgoub8) March 31, 2022

Mo Salah, the Egyptian King👑

Never be sad, you're the best player in our eyes, we proud of you.

Always support you through thick and thin, Love U❤#ادعم_محمد_صلاح pic.twitter.com/w4I06LoETO — Mai (@StarJasmine22) April 1, 2022