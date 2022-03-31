هشام ماجد : عايز أعرف محمد صلاح زملكاوي ولا أهلاوي

حل الفنان هشام ماجد ضيفا على برنامج تفاعكلم المذاع عبر قناة العربية ، حيث أجاب عن 25 سوالاً.

وأكد هشام ماجد خلال البرنامج ان الفنان شيكو هو من أكثر الذين يتمكنون من اضحاكه، بالإضافة الى انه اول الاشخاص الذين سوف يلجأ اليهم فى حال وقوعه فى مشكلة .

وتابع هشام ماجد : ان أهم مميزاته كزوج أنه شخص حنون ، كما لا يحبذ مشاهدة عمل فنى له بجانب شخص آخر لانه يرى دائماً انه كان من الممكن ان يقدم الأفضل.

وعن تشجيعه لنادي الزمالك قال انه من أكثر الاشياء التى تفرحه ، وفى الوقت ذاته كان السبب فى ارتفاع ضغطه عدة مرات ، كما اكد انه فى حال اتيح له الفرصة مرة أخرى لمحاورة محمد صلاح سيساله اذا ما كان يشجع النادي الاهلي أو الزمالك.

طرحت منصة شاهد vip آخر حلقات الموسم الثالث من مسلسل اللعبة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم .

وشهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل اللعبة فوز فريق وسيم ( شيكو ) بالجولة الثالثة من اللعبة ، وقد كانت مكافأة الفوز 20 مليون جنيه .

وظهر في الحلقة الأخيرة من مسلسل اللعبة الفنان شريف رمزي في دور محرك اللعبة ، بعدما قام كل من الفنان كريم فهمي وشقيقه احمد فهمي بأداء الدور ذاته في المواسم السابقة.

كما تم الإعلان في نهاية الحلقة عن وجود موسم رابع من العمل علي لسان بطلي العمل هشام ماجد وشيكو .

مسلسل اللعبة بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول “وسيم ومازو” وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

وكان قد قال الفنان هشام ماجد إن مسلسل اللعبة حقق نجاحا رغم عدم إذاعته في الموسم الرمضاني والأهم هو ماذا يتم تقديمه وليس توقيت عرض العمل الفني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يشارك في موسم عيد الفطر بفيلم تحت عنوان «تسليم أهالي».

وكشف الفنان هشام ماجد أنه قام بتصوير فيلم أخر تحت اسم «بضع ساعات يوم ما»، ولم يتم تحديد موعد عرضه.