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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك

صدى البلد

هنأت الفنانة وفاء عامر جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك، وشاركتهم الدعاء في فجر آخر أيام شهر شعبان، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وكتبت: "غدا فجر أول أيام شهر رمضان اللهم طهر قلوبنا و أكرمنا بالصفح و الحب و الخيرات و أنزع الكره و الغل من القلوب.. يا رب أغفر لنا و ارحمنا".

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وفاء عامر للمتابعين: كل سنة وإحنا طيبين ويارب صوما مقبولا

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رمضان 2022.. تفاصيل مواجهة وفاء عامر للسحر في مسلسل بيت الشدة

وتنافس الفنانة وفاء عامر في رمضان هذا العام بـ مسلسل بيت الشدة، وهو أول عمل درامي لها من بطولتها المطلقة تشارك به في موسم رمضان، والذي تأمل أن يحقق النجاح المرجو منه، خاصة أن هذا العمل يعتمد بشكل كبير على بطولتها الى جانب مجموعة من النجوم. 

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل مسلسل “بيت الشدة” وقنوات العرض.

قصة مسلسل “بيت الشدة” 

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق، ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور، وهى عدم السير وراء الدجالين.

و تجسد وفاء عامر داخل احداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية و تحاول الاستيلاء علي الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها .

أبطال مسلسل “بيت الشدة” 

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى. 

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر شهر رمضان المبارك مسلسل بيت الشدة

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