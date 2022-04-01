عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأوقاف: الصيام مدرسة لتعليم الأخلاق

محمد عيد الكيلاني،
محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف

تحدث محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، عن شهر رمضان وفوائد الصيام، قائلا إن الصيام بمثابة مدرسة لتعليم الأخلاق، ويعمل على تهذيب اللسان وكتم الغيط.


واستشهد بقول رسول الله: "رُبَّ صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش"، ولذلك يجب أن نلتزم بالمعايير الأخلاقية والدينية المحمودة خلال فترة الصيام.


وشدد "محمد الكيلاني" خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” على أن رمضان شهر عمل وجد واجتهاد، وثواب العمل الصالح يتضاعف خلال شهر رمضان، ولذلك يجب على الجميع الاجتهاد وعمل الخير، لننال الثواب كاملا.


وعن ثواب صيام شهر رمضان، أكد أن الله تعالى يميز الصائمين خلال يوم القيامة، مستشهدا بقول رسول الله:"إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ".
 

وزارة الأوقاف الأوقاف شهر رمضان الصيام اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"الصحة" تطلق 45 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من شهر رمضان

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

ترشيحاتنا

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

انفوجراف.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات خلال شهر رمضان

لوتس تطرح "إليتري" بقوة 900 حصان خلال عامين

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالقليوبية

التنمية المحلية : فتح المحلات والمطاعم والمقاهي حتى 2 صباحا فى رمضان

إقرار 24 قانونا.. كشف حساب مجلس النواب خلال 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ