الأوقاف: الصيام مدرسة لتعليم الأخلاق

تحدث محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، عن شهر رمضان وفوائد الصيام، قائلا إن الصيام بمثابة مدرسة لتعليم الأخلاق، ويعمل على تهذيب اللسان وكتم الغيط.



واستشهد بقول رسول الله: "رُبَّ صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش"، ولذلك يجب أن نلتزم بالمعايير الأخلاقية والدينية المحمودة خلال فترة الصيام.



وشدد "محمد الكيلاني" خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” على أن رمضان شهر عمل وجد واجتهاد، وثواب العمل الصالح يتضاعف خلال شهر رمضان، ولذلك يجب على الجميع الاجتهاد وعمل الخير، لننال الثواب كاملا.



وعن ثواب صيام شهر رمضان، أكد أن الله تعالى يميز الصائمين خلال يوم القيامة، مستشهدا بقول رسول الله:"إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ".

