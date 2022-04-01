انفوجراف.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات خلال شهر رمضان

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات.



- خلال شهر رمضان وحتي نهاية أجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة 2 صباحًا .



- استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، يوميًا الساعة 2 صباحًا.



-استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.



- تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

- لا تخضع للمواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران.



- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.



- ينشره فى الوقائع المصرية.



-يعمل به اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 -4 -2022 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك .