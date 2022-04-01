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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات خلال شهر رمضان

غلق المحال
غلق المحال

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات.


- خلال شهر رمضان وحتي نهاية أجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة 2 صباحًا .


- استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، يوميًا الساعة 2 صباحًا.


-استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.


- تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

- لا تخضع للمواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران.


- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.


- ينشره فى الوقائع المصرية.


-يعمل به اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 -4 -2022 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك .

 

انفوجراف المواعيد الجديدة غلق المحلات شهر رمضان عيد الفطر

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