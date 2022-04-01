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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

اب يقتل ابنه رضيع
اب يقتل ابنه رضيع و يذبح زوجته

تمكنت السلطات الجزائرية من إلقاء القبض على رجل قام بضرب طفله البالغ من العمر عامين، حتى أصيب بنزيف حاد في المخ وتوفى وذلك بعد تحريض زوجته على القيام بذلك. 

شاهد الفيديو:

 

وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الجزائرية، فإن الأب الذي تم القبض عليه اعترف بأنه قام بضرب الطفل وذلك بعد ان قامت زوجته بإخباره بان الطفل يسكن جسده الجن وان هناك طريقة واحدة لإخراج الجن تعلمتها من سيدة روحانية منذ زمن بعيد. 


و بحسب تحريات الشرطة، فإنهم عثروا على الطفل، مصاب بنزيف حاد في المخ نتيجة ضربه بآلة غير حادة و العثور على آثار عض في أنحاء متفرقة في جسده، و حينما سألت الشرطة عما قام به الاب أكد أنها تعليمات زوجته و هي من أشار عليه بتلك الطقوس ظنا منها أنها ستعالج الطفل . 

شاهد الفيديو:

 

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