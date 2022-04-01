حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء بدون ترخيص والتصدي لحالات التعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالسماعنة ومسؤلى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة بتنفيذ إزالة لحاله تعدى على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية أشكر عبارة عن بناء مزرعة بالطوب الأبيض البلوك بمساحة ٢٥ × ١٢ م تقريباً وغير معروشة بداخل سور من الطوب باسم المواطن ( ا ع م ) وتم إزالة المخالفة إزاله كليه فى المهد على نفقة المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز ومديرة الإدارة الهندسية برئاسة المركز و مركز شرطة ديرب نجم لتنفيذ حملة لإزاله التعديات على الأراضي الزراعية ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة كلية في المهد لمبنى بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بغرض إنشاء كافيه داخل الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص بمساحة ( ٩٦ م ) بناحية ديرب نجم و تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.