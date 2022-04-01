عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء  بدون ترخيص والتصدي لحالات التعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالسماعنة ومسؤلى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة بتنفيذ إزالة لحاله تعدى على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية أشكر عبارة عن  بناء مزرعة بالطوب الأبيض البلوك بمساحة  ٢٥ × ١٢ م تقريباً وغير معروشة بداخل سور من الطوب  باسم المواطن  ( ا ع م ) وتم إزالة المخالفة إزاله كليه فى المهد على نفقة المخالف.

تموين الشرقية: ضبط نصف طن مواد غذائية مجهوله المصدر فى حملات رقابية

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم  بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز ومديرة الإدارة الهندسية برئاسة المركز و مركز شرطة ديرب نجم لتنفيذ حملة لإزاله التعديات على الأراضي الزراعية ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة كلية في المهد لمبنى بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بغرض إنشاء كافيه داخل الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص بمساحة ( ٩٦ م ) بناحية ديرب نجم و تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية ضبط مخالفة تعديات إزالة التعديات حملات مكبرة لإزالة التعديات حملات مكبرة مواد غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

فيلم أكشن.. مطاردة بين مسجل خطر ومنتج فني بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

ترشيحاتنا

مواعيد جديدة في رمضان لـ 15 جهة حكومية وخاصة

تعليمات هامة أثناء فترة الامتحانات بـ جامعة عين شمس

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 7.5%

بقوة 1233 حصان.. Czinger 21C الخارقة تشارك في مهرجان جوود وود.. صور وفيديو

هنصوم في درجة حرارة كام؟.. مفاجأة عن طقس أول يوم رمضان

دعم ذوي الإعاقة.. التضامن تسلم أجهزة تكنولوجية لجمعية قرية الأمل بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ