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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الأوقاف بالأقصر: افتتاح 5 مساجد بالمحافظة.. صور

صدى البلد

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح 5 مساجد بالمحافظة، يأتي ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعه  وزير الأوقاف رئيس  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 

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وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر إنه احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك  تشرف مديرية الأوقاف  بافتتاح  5 مساجد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهى كالتالى 
مسجد نجع الوحده بنجع الوحده بمركز ومدينة الطود ومسجد الشهداء بقرية الحسينات شرق بمركز ومدينة الطود 
ومسجد نجع ابوحروقه بنجع ابوحروقه بمركز ومدينة الطود ومسجد الشهيده المهندسة منى الخضيرى بقرية اصفون بمركز ومدينة إسنا ومسجد التوحيد بقرية اللاقالته بمركز ومدينة القرنه 
 

وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية والتنفيذيين والمواطنين.

 

ومن جانبه قام  مدير المديرية الشيخ سيد محمد عبدالدايم بافتتاح مسجد نجع الوحده بمركز ومدينة الطود وقام  بارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة والتى كانت بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان وبينها أن شهر رمضان شهر كريم مبارك يجب علينا أن نغتنمه وأن نبذل قصارى جهدنا فيه.

 

وقد حضر حفل الافتتاح كلا من  محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر والنائب محمد عطاالله  عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود. 

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