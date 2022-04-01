عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: أطراف الأزمة في اليمن توافق على هدنة لمدة شهرين

اليمن
اليمن

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج أن أطراف الأزمة أبدت ردا إيجابيا على هدنة لمدة شهرين تبدأ غدا.

أوضح جروندبرج أن الأطراف وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود خلال مدة الهدنة ودخول سفن الوقود لميناء الحديدة.

وأضاف جروندبرج أن الأطراف وافقت أيضًا على تشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفا من وإلى مطار صنعاء، وعلى عقد اجتماع لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.

التحالف العربي ينفي تنفيذ أي عمليات قتالية في اليمن

أبو الغيط يؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن

وأشار المبعوث الأممي إلى اليمن إلى أنه يمكن تجديد الهدنة بعد انتهاء الشهرين بموافقة الأطراف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، إن الهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، تعتبر خطوة أولى لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

في المقابل، غرد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أكدا خلالها على أهمية البناء على المقترح الأممي، مشيرًا إلى أن الهدنة تفتح الطريق لتحقيق السلام الدائم في اليمن.

واقتربت الأمم المتحدة من التوصل لـ"هدنة" في شهر رمضان بعد رد إيجابي من السعودية في انتظار حسم المليشيات الحوثية موقفها.

وأكد المبعوث الأممي أنه يتواصل مع الأطراف المختلفة في اليمن للتوصل إلى هدنة في شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن المشاورات اليمنية - اليمنية كانت انطلقت أول أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث أكد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، في كلمته في افتتاح المشاورات أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة اليمنية".

كما ثمّن استجابة تحالف دعم الشرعية باليمن لدعوة وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها "مشكورة وداعمة".

اليمن هدنة الحدود صنعاء تعز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

متحدثة بلسان العرب.. شريهان تشارك فى حفل قرعة كأس العالم قطر 2022

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

بعد قليل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في احتفال رسمي

موضوعات متعلقة

سعفان: خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا .. ليبيا ستحتاج مليون عامل مصري في المرحلة الأولى من الإعمار

أدعية قرآنية مكتوبة مستجابة .. لانشراح الصدر وراحة البال

في عيد ميلاد شيخ الأزهر.. الإمام المُجدِّد أحمد الطيب ينشر السلام ويحارب التطرف.. وأقواله وأفعاله إرث فكري وروحي نفتخر به

خالد عيش : قانون العمل أعطي الموظفين حصانة ضد الفصل.. زيادة سنوية 15 % بعد تطبيق الأدنى للأجور.. والسيسي أزاح الستار عن ثوب الصعيد الجديد | حوار

في ذكرى ميلاد الإمام المُجدِّد.. أحمد الطيب شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة العلم والدين والوطن

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ولا يرد .. احرص عليها في هذا التوقيت

أوقات يستجاب فيها الدعاء.. 17 ساعة يوميا في الشتاء يغفل عنها كثيرون

ترشيحاتنا

دعاء رمضان.. يحول حياتك لسعادة ويرزقك من حيث لا تحتسب

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وساجرادا

قرعة كأس العالم .. قطر تختار "لعّيب" تعويذة رسمية لـ مونديال 2022

أركان الصيام .. وحكم من نسي عقد النية قبل أذان الفجر

مونديال استثنائي.. أمير قطر: كأس العالم أول حدث يجمع الناس منذ كورونا

أمين "البحوث الإسلامية": إكرام الأيتام منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عند الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم اليتيم.. كيف تحولت دعوة للخير لحدث عالمي.. ولماذا الجمعة الأولى من إبريل؟

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

فيديو

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

إجراءات ومصاريف تسجيل عقار أو أرض بسند وضع اليد

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

اﻟﻤﺰﻳﺪ