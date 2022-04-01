شركة المياه البريطانية تعترف: نلقي الصرف الصحي في الأنهار 1000 مرة يوميا

في تصريح صادم، اعترفت عدد من شركات المياه بضخ مياه الصرف الصحي دون تنقية في الأنهار وشواطئ المملكة المتحدة، وتصريفها في مصبات الانهار والبحار البريطانية بمعدل 1000 مرة خلال يوميا.

وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، تم رصد هذه البيانات من خلال بيانات حكومية، أوضحت ان هذه العملية تتم باستمرار خاصة خلال أوقات هطول الأمطار الغزيرة، وقالت وكالة البيئة إن هذا الأمر قد يؤثر على جودة المياه حال تكراره باستمرار.

وكشفت أن التصريفات من فيضانات العواصف، التي تطلق مياه الصرف الصحي غير المعالجة ومياه الأمطار في البيئة لتخفيف الضغط على النظام، حدثت أكثر من 372000 مرة في عام 2021.

فيما ظهرت بيانات وكالة البيئة، التي قدمتها شركات المياه والصرف الصحي، أن هناك أكثر من 2.6 مليون ساعة من تصريف مياه الصرف الصحي العام الماضي، فيما قال الديموقراطيون الليبراليون إنها فضيحة رسمية، واتهموا الوزراء بـ تجاهل قضايا البيئة والتنديد بعدد المرات التي تتسرب فيها مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المجاري المائية.

ومن جانبه قال تيم فارون ، المتحدث باسم الشؤون الزراعية: “الحكومة تسمح لشركات المياه بالإفلات من العقاب بتلويث أنهارنا وتسميم الحيوانات لعقود قادمة”، ولكن دافعت وكالة البيئة عن تنفيذ الأمر موضحة إن فيضانات العواصف جزء مهم من نظام الصرف الصحي، فهي تمنع النظام من التأثر خلال هطول الأمطار الغزيرة والممتدة لتجنب الفيضانات أو مياه الصرف الصحي التي تفيض في الشوارع والممتلكات.

ومن جانبها تحاول الحكومة تضييق الخناق لمنع تصريف مياه الصرف الصحي، التي يمكن أن تلوث المجاري المائية وتضر بالنظم البيئية، وتحدث بشكل متكرر.

وأظهرت البيانات أن 5% من فيضانات العواصف سجلت 100 تسرب أو أكثر خلال العام الماضي. بمتوسط 29 مرة، لكن الحكومة اعترفت بأن الأرقام تظهر أن شركات المياه كانت تصرف مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار أكثر مما ينبغي.

قال السير جيمس بيفان ، الرئيس التنفيذي لوكالة البيئة ، إن شركات المياه "تتعرض لضغوط متزايدة من منظمته ونشطاء حملته والجمهور للسماح بتدفق الكثير من مياه الصرف الصحي في الأنهار".