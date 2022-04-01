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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة.. فيديو وصور

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من مسجد السيدة نفيسة

أدى المصلون أول صلاة التراويح اليوم السبت بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في رمضان من عام 1443 - 2022.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الأول من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.  
 

وأوضحت، دار الإفتاء، أنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.


وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا. 
 

 

 

صلاة التراويح السيدة نفيسة دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

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