أحمد الجمال : الأيام الحالية فترة الضمير العربي |فيديو

قال الكاتب والمفكر أحمد الجمال،التنسيق المصري السعودي الإماراتي مؤشر على التضامن العربي.

وأضاف الجمال، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، الفترة الحالية، فترة الضمير العربى، معقبا:" من الوارد أن تلتقي النخب العربية فى جميع الملفات".

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وتابع الجمال قائلا:" نفتقر حتى الآن للقاءات العربية فى أطر شعبية مثل لقاءات النقابات".

ولفت المفكر أحمد الجمال، الحلم العربى لا يزال قائما والمنهج لتحقيقه أعتقد أنه اختلف مؤخرا، ويجب توظيف كل المجالات لنزع الحركة الصهيونية بما أن القضية الفلسطينية القضية الأم.