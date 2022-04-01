المتحدة للخدمات الإعلامية: نعمل على مستوى 14 عملا في رمضان.. فيديو

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامية، إن موسم رمضان هذا العام يحتوي على مجموعة عظيمة من الأعمال تصل إلى 14 عملا.

وأضاف حسام صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تلك الأعمال مشارك فيها عدد من الفنانين الكبار على رأسهم أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأمير كرارة، وخالد النبوي وآسر ياسين ودينا الشربينى محمد رمضان.

وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن موضوع النجم الواحد مبقاش موجود، والعمل أصبح يعتمد على عدد من النجوم".

وأشار حسام صالح إلى أن اشتغلنا في الاختيار بأجزائه المختلفة، وحقق نجاحا كبيرا.