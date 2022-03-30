عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

الاختيار ٣
الاختيار ٣

طرحت الشركة المتحدة البرومو الرسمي لمسلسل “الاختيار ٣” تمهيداً لعرضه ضمن الأعمال الدرامية في موسم رمضان ٢٠٢٢.

وظهر في البرومو كل من الفنان أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وأمير المصري، ومحمود البزاوي وعدد من نجوم المسلسل.

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

أبطال مسلسل الاختيار 3

“الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان هشام إسماعيل، كشف عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3"، موضحًا أنه يلعب دور قيادي في جماعة إرهابية، واصفًا الأمر بأن "ده حظي" لأنه ممثل ويجب أن يقدم أدوار الخير والشر.

txt

إقبال جماهيري على مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير..محمد نبيل يدير مناقشة مع صناع 4 أعمال

txt

ملك بدوى: أتشرف بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار

 قال إسماعيل خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، ويبحث عن طريقة التكلم وسبب التفكير وأحلامه وهذا تقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها.

وأوضح أنه استعان بمقاطع فيديو وتصريحات كثيرة متوفرة ليتمكن من التعرف على طريقة الشخصية في الكلام بعصبية وصوت الخطاب المرتفع والضغط على ألفاظ معينة عند نطق اللغة العربية الفصحى.

اضغط هنا الاختيار الاختيار ٣ رمضان شهر رمضان أمير المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

بسبب الكلاب.. السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا من فيروس جديد مُعدٍ

شطة يكشف العقوبات المنتظرة على السنغال عقب أحداث مباراة مصر

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

موضوعات متعلقة

بدء عزاء الفنان عهدي صادق في كنيسة مارمرقس بـ مصر الجديدة.. شاهد

أصاله تطرح أغنية دنيتي الحلوة .. فيديو

شاهد .. بوستر مسلسل عودة الاب الضال لـ بيومي فؤاد

غداً.. مايان السيد ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي

أخبار الفن| تطورات أزمة ويل سميث .. الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

اللبنانية سارة مشلب تطلق ألبوم “سمبل”

ملك بدوى: أتشرف بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار

ابن عبد الرحمن أبو زهرة لـ صدى البلد: حالة والدي غير مستقرة

ترشيحاتنا

هل ينخفض سعر الدولار والسلع بعد وديعة السعودية لمصر؟.. خطة النواب تجيب

الرئيس السيسي وزيلينسكي يتباحثان هاتفيًا مستجدات الأزمة الأوكرانية

تجاوزت 1340 دولارا.. ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

التنمية المحلية: سوبر ماركت محطات البنزين لا ينطبق عليه مواعيد الغلق |فيديو

مسجلا 113.45 دولار.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي

في مجلس النواب وبحضور النقابة.. وزير الصحة: قرار تكليف الأطباء يصدر قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ