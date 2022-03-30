استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

طرحت الشركة المتحدة البرومو الرسمي لمسلسل “الاختيار ٣” تمهيداً لعرضه ضمن الأعمال الدرامية في موسم رمضان ٢٠٢٢.

وظهر في البرومو كل من الفنان أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وأمير المصري، ومحمود البزاوي وعدد من نجوم المسلسل.

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أبطال مسلسل الاختيار 3

“الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان هشام إسماعيل، كشف عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3"، موضحًا أنه يلعب دور قيادي في جماعة إرهابية، واصفًا الأمر بأن "ده حظي" لأنه ممثل ويجب أن يقدم أدوار الخير والشر.

قال إسماعيل خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، ويبحث عن طريقة التكلم وسبب التفكير وأحلامه وهذا تقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها.

وأوضح أنه استعان بمقاطع فيديو وتصريحات كثيرة متوفرة ليتمكن من التعرف على طريقة الشخصية في الكلام بعصبية وصوت الخطاب المرتفع والضغط على ألفاظ معينة عند نطق اللغة العربية الفصحى.