المفتى للعاقين بوالديهم: كونوا تحت أقدام الأب والأم .. فيديو

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رسالة تحذيرية للعاقين بوالديهم قائلا: تلك كبيرة من الكبائر وعليك الذهاب تحت أقدام أبوك وأمك».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه ينبغي على الأبن أو البنت للذهاب إلى والديها من أجل أن تسترضيهم.

إيذاء الوالدين

وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كل إيذاء للوالدين هو عقوق لهما ويجب على الأبناء أن يكونوا تحت أقدام الأب والأم.



وقال مفتي الجمهورية إن لو إنسان عاق والديه وظن أنه لن تنصلح الأمور فهذا إحساس خطأ، متابعا : كلما أقبل الولد على الوالدين وجد إقبالا أشد منهما.