عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح معني عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني مكافحة جرائم المنتجات المقلد ة

جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى على القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات، فضلاً عن النشر لملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته الخاصة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة ٢٤ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي.

 

وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة ١١٣ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲، فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها، دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف.

 

وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وهي ذات الوصف الأخف، فلا محل للقضاء بها، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها.

محكمة النقض مكافحة جرائم للمنتجات المقلد ة حيثيات الحكم القضاء علامة تجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

موضوعات متعلقة

رماد .. آثار حريق مخزن خردة وعقارات في بولاق أبو العلا |شاهد

5 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق بولاق أبو العلا

جهنم في بولاق أبو العلا.. اللحظات الأولى لحريق مخزن خردة وعقارات |شاهد

الحبس 3 سنوات لـ 6 متهمين سرقوا عملاء أحد البنوك

وش إجرام.. المؤبد لـ 5 من عائلة واحدة للاتجار في الهيروين بالجيزة

تأجيل دعوى تعويض "العدل جروب" ضد سارة التونسي لجلسة 21 أبريل

قلب الأب.. رشوان توفيق يعرض الصلح وابنته ترفض| فيديو

المشدد 10 سنوات لـ عامل اغتصب ابنة شقيقه بالجيزة

ترشيحاتنا

8 مواجهات نارية لفريق ليفربول محليا وبدورى أبطال أوروبا

تحذير لمستخدمي Gmail.. لا تنقروا على هذه الرسالة ابدا

صيام شهر رمضان وقيامه .. أسرار وحكم لا يعرفها الكثيرون

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

ويل سميث يستقيل من عضوية أكاديمية الأوسكار بعد اعتدائه على كريس روك

ليفربول يطارد مانشستر سيتي.. ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ