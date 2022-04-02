بالغناء.. فيفي عبده تهنئ جمهورها بقدوم شهر رمضان

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة جمهورها بقدوم شهر رمضان الكريم بفيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت فيفي وهو تغني أغاني رمضان ، مما حازت على إعجاب متابعيها و انهالت عليها التهنئات .

تعود الفنانة فيفى عبده الى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين وذلك من خلال مسلسل “شغل عالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها الفنانة شيرين رضا ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

أبطال مسلسل شغل عالى

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل عالى” بجانب الفنانة فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل عالى

وتدور أحداث مسلسل “شغل عالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.

برومو مسلسل شغل عالى

أما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “شغل عالى” البرومو الرسمى للعمل، حيث تظهر كل من فيفى عبده وشيرين رضا فى عدد من الشخصيات المختلفة منها سيدة الأعمال والفتاة الشعبية كما ظهر فى البرومو بعض ضيوف شرف المسلسل الذين يشاركون فى العمل منهم نضال الشافعى وبيومى فؤاد وتونى ماهر.

أغنية مسلسل شغل عالى

بينما شاركت الفنانة شيرين رضا متابعى حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Facebook أغنية "سيبيه.. سيبهولي"، من مسلسل "شغل عالي"، الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022.

وجاءت الأغنية في شكل التحدي بين شيرين رضا والفنانة فيفي عبده، حول من منهما ستفوز بقلب وعرض الزواج من أحد الرجال، وتعكس كلمات الأغنية وجهة نظر كل منهما في ذوق الرجل، وشكل وصفات المرأة التي تعجبه.