البحرين الأطول دوامًا خليجيًا خلال شهر رمضان

تُعد مملكة البحرين الأطول خليجيًا في ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، إذ يكون الدوام الرسمي في وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة 6 ساعات، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. وفق صحيفة الأيام البحرينية.

وبناءً على الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سيتم هذا العام تطبيق نظام العمل من المنزل للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تصل حتى 50%، باستثناء القطاعات الحيوية من الجهات الأمنية أو الجهات التي تقدم خدمات الصحة والكهرباء والماء وشؤون الطيران المدني، وغيرها من الخدمات الضرورية، وبحسب ما تقتضيه متطلبات العمل، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن الدوام خلال شهر رمضان المبارك سيكون 5 أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وسيكون عدد ساعات دوام رمضان الحكومي 5 ساعات فقط، خلافًا لأيام السنة الاعتيادية التي يبلغ عدد ساعات الدوام فيها 7 ساعات، ويبدأ دوام رمضان الحكومي في السعودية في الساعة العاشرة صباحًا وينتهي في الساعة الثالثة مساءً.

وتم تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر رمضان المبارك، من يوم الاثنين الى يوم الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا، بحسب ما أصدرته حكومة دولة الإمارات، بينما يبدأ دوام يوم الجمعة من الساعة 09:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وهذا استنادًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية فـي الحكومة الاتحادية فيما يتعلــق بتحديد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك.