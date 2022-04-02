القوى العاملة تعلن حاجتها إلى موظفين بالدولة لعضوية لجان الانتخابات العمالية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

وأوضحت الوزارة أنه على من يرغب في المشاركة في الإشراف على الإنتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط:

https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index

على أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية : “صورة بطاقة الرقم القومي - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة”.

البيانات الأساسية والوظيفية

محل الإقامة : المحافظة قسم / مركز حي / قرية شارع

أرقام التليفونات:

الميل الإلكتروني :-

المنظمة النقابية المنضم لها أن وجدت

المرفقات

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

بيان حالة وظيفية حديث.

موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة.