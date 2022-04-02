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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

رامي صبري
رامي صبري

وجه المطرب رامي صبري، رسالة لجمهوره احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


ونشر رامي صبري صورة له وعلق قائلًا: "رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين".


استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان، واعلنت أنه قد تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا. 


وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا. 

 


 

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