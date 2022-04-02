بالحجاب .. لاميتا فرنجية تهنئ متابعيها بشهر رمضان

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بقدوم شهر رمضان، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت لاميتا باطلالة محتشمة مرتدية الحجاب وعلقت قائلة : "‏رمضان مبارك عليكم"

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وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، وكان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.



وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.