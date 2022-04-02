الكرملين: إنقاذ جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك أحد أهداف العمليات بأوكرانيا

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن أحد أهداف العمليات العسكرية في أوكرانيا "إنقاذ" جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وقال الكرملين الروسي: نريد حظر "الأفكار القومية" في أوكرانيا، وأن يتم الحديث باللغة الروسية بشكل اعتيادي، لافتا إلى أنه بسبب العقوبات الغربية على روسيا "اهتزت هيبة الدولار واليورو".

وأضاف: "الإمكانات العسكرية لأوكرانيا دُمرت عمليا خلال العملية الخاصة للجيش الروسي، وروسيا مستعدة لتقديم "الدعم الكامل" لبيلاروسيا حال تعرضها لأي هجوم".

وتابع الكرملين: " المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة لكنها مستمرة، و روسيا ترغب في مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا لكن كييف لا ترغب بذلك".

ومن ناحية أخرى، يقدم البنتاجون ما يصل إلى 300 مليون دولار من الإمدادات العسكرية لأوكرانيا ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة والمدافع الرشاشة ، كجزء من جهد أوسع لتعزيز القوات الأوكرانية التي تقاتل ضد الغزو الروسي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا واشنطن بوست.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي أمس الجمعة إن المساعدة سيتم إرسالها بموجب مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية ، وهو برنامج يتيح للولايات المتحدة شراء الأسلحة مباشرة من الشركات المصنعة بدلاً من تسليم الأسلحة من مخزونها إلى أوكرانيا .

وتُظهر الحزمة الأخيرة أن المساعدة المقدمة لأوكرانيا تتطور بعد أسابيع من القتال ، حيث تعلم الولايات المتحدة وشركاؤها المزيد عن تكتيكات موسكو الهجومية وقدرات كييف.