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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يهنئ عمرو السولية بـ عيد ميلاده .. شاهد

صدى البلد

هنأ حسين الشحات  ،لاعب الاهلى ، زميله  فى الفريق  عمرو السولية بمناسبة عيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه الشخصى بموقع  انستجرام .

وكتب حسين الشحات “ كل سنة وانت طيب ياحبيبى ” . 

ويواجه فريق الأهلي مساء اليوم الأحد  نظيره الهلال السوداني في اطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الأحد ثاني أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب إستاد القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي ان سبورتس.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط و يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف علي ملعب السلام بالقاهرة.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل مع الهلال السوداني ، لضمان المركز الثاني من المجموعة ، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من البطولة.

الأهلى الهلال السوداني عمرو السولية انستجرام رمضان السودان النادي الأهلي حسين الشحات صن داونز

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