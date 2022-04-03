حمادة هلال يشارك جمهوره بصورة من مسلسل المداح: الحمد لله

نشر الفنان حمادة هلال ، صورة له من مسلسل “ المداح ”، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق حمادة هلال “ الحمدلله ”.

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل المداح٢ أسطورة الوادي بوفاة هادى خفاجة "عز " شقيق حمادة هلال الاصغر " صابر" ؛ وأثناء تلقى صابر للعزاء شاهد مرة اخرى الفنان أحمد عبد العزيز مما اثار جنونه بسبب ظهوره له واختفائه مرة أخرى وهو ما اثار الشك بداخله.

بعدها ذهب المداح الي قرية الشراقوة مرة اخرى وسألهم عن أحمد عبد العزيز ولكنهم ابلغوه انه لم يكن هناك شخص بمواصفاته.

بعدها يجلس المداح في خلوة مع نفسه ويقرأ قران ثم يذهب الي احدى جلسات المدح ليتهيأ له رؤية والده الراحل الشيخ سلام.

بعدها قرر المداح السفر ؛ وأثناء سفره قام بالاستراحة لمدة ساعتين حيث غالبه النوم فيهم ؛ حيث حلم انه مكبل اليدين وجيري طفلة لا تتحدث ويوجد خيط على فمها .

وذهب المداح إلى أحد أماكن المدح ليكتشف المفاجأة وتكون المواجهة الاولي بينه وبين الفنان أحمد عبد العزيز بيقول له الأخير اتأخرت اوى عن ميعادك يامداح وانتهت بعدها الحلقة .