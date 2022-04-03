حبس 15 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 15 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 15 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر في القليوبية 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار بالإضافة إلى 325 جراما من مخدر الهيروين و325 جراما من مخدر الحشيش و130 جراما من مخدر البودر و230 جراما من مخدر البانجو، و80 جرامل من مخدر الشادو و642 قرصا مخدرا.



بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وتم عرضها على النيابة في القليوبية التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.