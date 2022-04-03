ما حكم كشف النساء في نهار رمضان وهل يفسد الصيام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم كشف النساء في نهار رمضان وهل يفسد الصيام؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول فيه: أعمل طبيب نساء فهل إجراء الكشف عليهن في نهار رمضان يفسد الصيام؟

ما حكم كشف النساء في نهار رمضان

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: “المسألة تحمل شقين الأول وهو الطبيب الذي يوقع الكشف وهو في هذه الحالة لا يفطر، لأن الكشف لا يستدعي تدخل شيء أجنبي إلى جوف الطبيب”.

واستطرد: "أما المرأة نفسها إن استدعى دخول شيء إلى جسدها عن طريق المهبل، فإن لأهل العلم رأيين تخفيفاً فإن ذلك لا يفطر، والأفضل لها أن تؤجل الكشف إلى المساء".

هل قدم المرأة عورة في الصلاة ؟

قالت دار الإفتاء، إنه لا ينبغي التَّشدُّد فى أمر كشف قدم المرأة في الصلاة، فهناك مَن قال مِن الفقهاء بأنَّه يجوز كشف القَدَم للنساء، وصلاتها صحيحة وذلك في ردها على أن كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام .

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.

وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة الصلاة دون تغطية القدمين ؟» أنه من الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.

هل قدم المرأة عورة في الصلاة ؟

ومن جانبه قال قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.

وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية،عن سؤال ( هل إنكشاف قدم المرأة أثناء الصلاة يبطلها؟)، أنه لو إنكشف باطن قدم المرأة عند السجود لم تبطل صلاتها ولكن الأحوط ستره بشراب خروجا من الخلاف.

وأشار الى أن صلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة ولكنها لو إرتدت شراب فيكون أفضل خروجًا من الخلاف.