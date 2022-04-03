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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: المسلمون قسموا القرآن إلى أجزاء وأرباع بناء على عدد الحروف

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم وصل إلينا بالأداء الصوتي لكل حرف من الحروف ، يتناقله الناس جيلا بعد جيل.

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تقسيم القرآن إلى أجزاء


وأضاف علي جمعة، في فيديو له، أن القرآن الكريم له آيات وكلمات وحروف، عد المسلمين سوره وآياته وحروفه، حتى جاء الإمام مجاهد فقسمه إلى ثلاثين جزءا باعتبار عدد الحروف، كل جزء يساوي الجزء الذي بعده تقريبا، لأن العد قد يأتي في نصف الآية فيكمل الآية ويختم الجزء.

وأشار إلى أن هذا التقسيم القرآني بناءا على عدد الأجزاء، سهل علينا قراءة القرآن كل يوم جزء ، ليتم ختمه خلال شهر رمضان.

وأوضح، أن هناك الجزء مكون من ثمان أرباع، أي ما يساوي 240 ربع في القرآن الكريم، وهذا التقسيم يسهل على الإمام قراءة صفحة في الركعة أثناء الصلاة.

 جدول ختم القران في رمضان 



قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ان يمكن للقارئ ان يختم القرآن الكريم، مرة واحدة كل شهر بقراءة جزء يوميا، فتم تقسيم الجزء في القرآن الكريم لـ 8 قطع ليكون بذلك القرآن الكريم 240 ربع .

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال برنامجه " القرآن الكريم " المذاع على قناة صدى البلد،  أنه يمكن قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا اذا تم قراءة صفحة في كل ركعة من الصلوات الفريضة والسنة .

وأوضح الدكتور على جمعة، أن كل جزء به عدد من المحاور وفيه كلمات قد لا ندرك معناها الدقيق فقد تكون حقيقية، وقد تكون مجازا وقد تكون مفردة، وقد تكون في تركيب لغوي، وبسبب ابتعاد الناس عن اللغة العربية لا يفهم البعض معني الكلمات .


طريقة ختم القران في رمضان بسهولة
 

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أقل مدة لختم القرآن الكريم هي ثلاثة أيام فهي أقل مدة للختم في الظروف الطبيعية.


ختم القرآن في ركعة
 

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ علماء القراءات علمونا أنه يمكن قراءة جزء القرآن فى نصف ساعة دون إخلال في أحكام التجويد.

وأضاف «الجندي» ، أن كُتب السلف فيها إن الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني فى كتاب فتح البارى، في كتاب محمد بن نصر وغيره، بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد «أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها» وسيأتي في المغازي حديث عبد الله بن ثعلبة «أن سعدًا أوتر بركعة»، وسيأتي في المناقب عن معاوية أنه «أوتر بركعة»، وأن ابن عباس استصوبه.

وتابع الجندى: «فى سير أعلام النبلاء كان الشافعى يختم القرآن الكريم 60 ختمة، دى مش شغلتى ردوا عليهم بقى 60 ختمة يعنى محتاج 30 ساعة فى اليوم، قولوا بقى بركات الأولياء هل مفيش إلا هم الأولياء».

وتحدى الجندى، المحسوبين على تيار السلفيين، الذين هاجموه لحديثه عن قراءته 250 ألف مجلد على سبيل المجاز، وليس الحصر، قائلًا: «قدامهم حاجة من ثلاث، إما أن يصدقوا هذا الأمر ويلغوا عقلهم، أو انهم يقولوا هذا مجاز، أو يكذبوه وبالتالى يكذبوا السلف والصحابة».

جدير بالذكر أنه اشتهر في كتب التراجم وغيرها عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم القرآن في رمضان ستين ختمة وفي غيره ثلاثين وقيل ستين، فقد روى أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الربيع بن سليمان قال كان محمد بن إدريس الشافعي يختم في شهر رمضان ستين ختمة ما منها شيء إلا في صلاة.

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه، بل أكثر كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة، ورواها ابن أبي حاتم عنه فزاد كل ذلك في صلاة، ومثله في تهذيب الكمال للمزي.

ونقل النووي في المجموع عن الحميدي أنه قال: كان الشافعي يختم في كل شهر ستين ختمة.


 

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