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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المذيعة رشا دياب تجري حوارا مع رئيس الجامعة المصرية الروسية.. فيديو

المذيعة رشا دياب
المذيعة رشا دياب تجري حوارا مع رئيس الجامعة المصرية الروسية

أجرت المذيعة رشا دياب لقاءً مهما على قناة “صدى البلد”، مع الدكتور شريف فخري، رئيس الجامعة المصرية الروسية.

وذكر الدكتور شريف فخري، رئيس الجامعة المصرية الروسية، خلال اللقاء، معلومات عن الجامعة المصرية الروسية، مؤكدا أنه تم إنشاء الجامعة عام 2006، وتم إعداد اللوائح الخاصة بها بمشاركة مجموعة من الجامعات الروسية.

وقال رئيس الجامعة المصرية الروسية، في تصريحاته لـ المذيعة رشا دياب على قناة “صدى البلد”، إن هناك بعض الجامعات الروسية تسمح لطلاب الجامعة المصرية الروسية بالدراسة فيها لفترات محددة.

وأضاف أن الجامعة حاليا بها كليات الهندسة والصيدلة وطب فم وأسنان، وكلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات.

على جانب آخر، حضرت المذيعة رشا دياب احتفالية الجامعة المصرية الروسية بـ "الأم المثالية"، حيث كرمت خلاله عددا من الأمهات. 

كما حضرت المذيعة رشا دياب احتفال "الجامعة المصرية الروسية" بتخريج 3 دفعات من الطلاب الذين تم منحهم درجة البكالوريوس من "كليتي الصيدلة والهندسة"، فى القاعة الكبرى بـ"مركز المنارة للمؤتمرات"، والتى شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والعمداء بالجامعة.

وقد حضر حفل التخرج الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الغمري الشوادفي، مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور أحمد عطية سعدة،  رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية المصرية ورئيس جامعة 6 أكتوبر السابق، والدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، والمهندس سعيد فرج عازر، رئيس مجلس إدارة شركة سيبماتيك للصناعات الديناميكية، والدكتورة عزة أغا، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد سابقا، والدكتور فتحي طوغان، الأمين العام للجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، واللواء اركان حرب يحيى زكريا، كبير معلمي الكلية الفنية العسكرية.

كما حضر الحفل العديد من عمداء كليات الصيدلة والهندسة بالجامعات المصرية برعاية الدكتور محمد كمال السيد مصطفى، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الروسية، والدكتور شريف فخري محمد عبد النبي، رئيس الجامعة.

وقد ردد الخريجون من كلتا الكليتين قَسَم المهنة معلنين بدءَ مرحلةٍ جديدةٍ من حياتهم العملية، وسط أطيب الأمنيات من الجميع لهم بمستقبل زاهر.

وخلال حفل التخرج، قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إنه ينقل تحيات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجميع الخريجين، وتهنئته لكل الخريجين باختلاف الدفعات.

ووجه الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، رسالة للخريجين قال فيها: “أنتم الآن مديونون لأهاليكم وللبلد وعليكم تسديد أقساط هذا الدين، حيث تم صرف مبالغ طائلة لتعليمكم، إلى جانب ما تم بذله من مجهود من جانب أعضاء هيئة التدريس”.

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف: “مصر منتظراكم بعد أن أدت دورها في إعدادكم، اشتغلوا على أنفسكم لوفاء الدين للأهل والوطن”.

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