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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجلس الأعلى للإعلام يقرر وقف إعلان دايس

صدى البلد

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام  وقف عرض إعلان دايس و ذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت اعلان دايس هذا العام حيث خالف الإعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات و الرامج واعلانها ضمن الأكواد كما ان الإعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء و ذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع آداب و اخلاقيات المجتمع المصري .

وقال المجلس انه يتعارض مع الآداب العامة و الذوق العام و تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية و الاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول و الحوارات المتدنية و السوقية و المادة  (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف .

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