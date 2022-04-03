المجلس الأعلى للإعلام يقرر وقف إعلان دايس

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وقف عرض إعلان دايس و ذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت اعلان دايس هذا العام حيث خالف الإعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات و الرامج واعلانها ضمن الأكواد كما ان الإعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء و ذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع آداب و اخلاقيات المجتمع المصري .

وقال المجلس انه يتعارض مع الآداب العامة و الذوق العام و تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية و الاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول و الحوارات المتدنية و السوقية و المادة (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف .