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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين شكاوى النواب: تحركات الأعلى للإعلام تجاه دراما رمضان تحفظ قيم المجتمع

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تحركات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تجاه دراما رمضان  تأتى ضمن مهامه بصحيح القانون من أجل حماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع مع عدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، وقال إن وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" وحذف المشاهد التى تتعلق بزنا المحارم، تؤكد حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة، واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

وأضاف أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن دراما رمضان لا تزال في بداية الشهر الكريم وهو أمر يحتاج لجهد مضاعف من المجلس الأعلى ومتابعة دقيقة لكل ردود الأفعال تجاه الأعمال المعروضة سواء مسلسلات أو إعلانات، مشيرًا إلى أن حالة الاستياء التي حاطت إعلان دايس الخاص الملابس أثبتت صحة موقف المجلس الأعلى للإعلام بوقفه، مشيرا إلى أنه شابه بعض صور التنمر وهو أمر مرفوض في المجتمع المصري.

وشدد النائب هشام حسين على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى أيضا حاسمًا فى عدم لجوء الأعمال المعروضة إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع، والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي  وتسيء للواقع المصري والمصريين، خاصة أن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله، وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.

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