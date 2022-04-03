عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عمر هاشم: ما وجد صحيح البخاري في بيت فأحرق ولا مركب فأغرق

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من يشككون في السنة النبوية هما أحد شخصين، إما شخص يجهل السنة وأهميتها، وإما إنسان بعيد عن الدين وخارج عن حوزته، لأن القرآن نفسه يقول "وما أتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا".

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن واجب العلماء والدوائر العلمية والجامعات الدينية وفي مقدمتها الأزهر، الرد على هؤلاء وتصحح المفاهيم، لأننا بالقرآن وحده لا نستطيع أن نعرف الأحكام، فالسنة فسرت ما جاء في القرآن الكريم.

وأشار أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن هذا هو ما دفعه للرد على منكري السنة والبخاري في كتاب قبل 3 سنوات، بشرح لصحيح البخاري في 16 مجلدًا وكل مجلد 600 صفحة، وأتبعه هذا العام بالموسوعة الميسرة في السنة المطهرة في مجلدين، لشرح ألف حديث تغطي الأحكام الفقهية والمعاملات والعبادات والأخلاق.

وأكمل عضو هيئة كبار العلماء، نقلًا عن العلماء في حق كتاب "البخاري" أنه "ما وجد في بيت فأحرق، ولا في مركب فأغرق، ولا قرئ في شدة إلا فرجها الله".

 

وقدم عدة نصائح لشباب الأمة وجميع المسلمين، قائلا: "لا بد من اغتنام شهر رمضان المبارك لأنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار"، مشيرا إلى أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم".

وتابع "هاشم"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن شهر رمضان فيه منحة ربانية تتمثل في ليلة القدر، والذي شرع صوم نهاره وقيام ليله والتهجد فيه، متسائلا: "هل نترك هذه الأمور الروحانية إلى الأمور الدنيوية والعلاقات الحائرة والتائهة والأمور التي لا تغني ولا تسمن ولا تفيد، موضحا أنه يقول للشباب اغتنموا فرصة رمضان وعودوا إلى ربكم وتوبوا إلى الله وتمسكوا بصيامكم واقرأوا القرآن واستمعوا إليه وعودوا إلى الله واتركوا المعاصي.

وأعرب أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن حزنه الشديد على بعض شباب الأمة الإسلامية هذه الأيام وهي ظاهرة تفشت ولها خطرها الكبير على الأمة الإسلامية وهي ظاهرة الطلاق والتي كثرت بشكل بشع للغاية، والرسول الكريم صى الله عليه وسلم يقول "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وظاهرة عزوف الشباب عن الزواج قائلًا: "نحن في خطر من هذه الظواهر العنيفة على الأمة الإسلامية".

عمر هاشم اخبار التوك شو السنة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

دار الإفتاء: المُصاب بهذا المرض إذا أكل أو شرب صومه صحيح

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

موضوعات متعلقة

أحمد عمر هاشم: العالم أصبح في حاجة ماسة إلى تنمية الأخلاق

ترشيحاتنا

الذهب الأبيض.. الرئيس يوجه بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة..نواب: انطلاقة كبرى لزراعتة وتصنيعه وتصديره للخارج

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

الأكثر أهمية للصناعة عالميا.. مصر تدخل مجال زراعة القطن قصير التيلة

أفضل إيموجي في شهر رمضان وكيفية الحصول عليه.. صور

"كانوا بيحبوا بعض"..آمال رمزي تكشف علاقة عبد الحليم حافظ بـ سعاد حسني

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتسح نيوكاسل بـ5 أهداف على أرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

فيديو

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ