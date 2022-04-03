خالد عليش في 30 وش: ياسمين صبري الغلابة أبهرتنا.. فيديو

استضاف برنامج المقالب "30 وش" المذاع على قناة "القاهرة والناس" تقديم الإعلامي خالد عليش، ضيفة جديدة في حلقة اليوم.

ووجه خالد عليش توجيهات إلي الضيفة المتواجدة في المطعم استعدادا لبدء المقلب قائلا لها “عايزك تقلدي ضحكة ياسمين صبري بالضبط”.

وقال خالد عليش عن الضيفة: "دي ياسمين صبري الغلابة“، وقال لها اطلبي عصير من المطعم واشربيه بالراحة وبعدها اعملي نفسك انك قرفانة منه وبطنك وجعاكي”.

من جانبها قامت الضيفة بالظهور وكأنها مريضة بسبب تناول العصير والتف حولها كل المتواجدين في المطعم ليكتشفو مقلب خالد عليش، قائلا: "ياسمين صبري الغلابة أبهرتنا الصراحة".