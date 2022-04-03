زيلينسكي: يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا بعد ضمانات أمنية من دول أخرى

أعلنت أوكرانيا عن نيتها الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا بمجرد حصولها على ضمانات أمنية من الدول الأخرى.



ووفقًا لما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الذي تحدث مع شبكة سي بي إس ، وفقًا لما أفاد به مراسل موقع أوكرينفورم.

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي “نحن الآن مهتمون بضمانات حقيقية قابلة للتنفيذ. يمكن أن تكون خمس دول ، الضامنة. ربما حتى ثلاثة سيكون لديهم دفاع كامل لأوكرانيا سوف تشارك لحماية أوكرانيا، ثم يمكننا الجلوس حول الطاولة مع روسيا وبعد ذلك فقط أفهم ما يدور حوله هذا الحوار مع روسيا ”.

ووفقًا للرئيس، يجب أن تشمل الضمانات الأمنية دائرة من الدول التي ستدعم أوكرانيا، وفي حالة قيام روسيا بعمل عدواني آخر ضد أمته ، فإن 'هؤلاء القادة في هذه البلدان سيساعدون أوكرانيا بصفات مختلفة ، بعد أن تم التأكد من الأمن. الشروط التي يجب الاتفاق عليها بين هذه الدول الضامنة للأمن '.

كما أشار الرئيس زيلينسكي، ستأخذ أوكرانيا وضعًا غير نووي وغير كتلة وحيادية ، لكنها في الوقت نفسه ستكتسب عضوية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح زيلينسكي: 'أحتاج إلى ضمانات قانونية قوية حيث كان هناك وصف للأسلحة والعامل البشري وسياسة العقوبات ونوع الاستجابة الوقائية' ، مضيفًا أن العقوبات مهمة حقًا لكنها غير قادرة على وقف العدوان الروسي.

وشدد الرئيس الاوكراني: 'لأنه إذا بدأت الحرب مرة أخرى غدًا ، وفُرضت عقوبات فقط ، فهذا يعني شيئًا'.

وأشار زيلينسكي إلى أنه اعتبارًا من اليوم، 'لم نتلق (ضمانات أمنية - محرر) حتى الآن من أي شخص وعلينا الحصول عليها.

وقال زيلينسكي 'أود أن أشكر الولايات المتحدة وإدارة بايدن ودعمهما من الحزبين في كل ما يفعلونه من أجلنا. لكن مع ذلك ، لم تقدم الولايات المتحدة الضمانات الأمنية لنا'.

في الوقت نفسه، شدد الرئيس الأوكراني على أن الولايات المتحدة 'هي شريكنا الاستراتيجي وهم يدعموننا. لكن الضمانات الأمنية تكون عندما يكون لديك مستند واجب النفاذ '.

كما ذكرت Ukrinform في وقت سابق ، في 29 مارس ، عقدت جولة مباشرة من المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي في اسطنبول. وطرح الجانب الأوكراني عددًا من المقترحات لإنهاء الحرب ، من بينها توقيع اتفاقية دولية تضع ضمانات أمنية لأوكرانيا.