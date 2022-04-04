احتفالاتنا محبة وبهجة.. مارينا تحتفل مع طفليها بوليكاربوس وإسكلابيوس برمضان.. شاهد

هي دي مصر

في جو يعم بالبهجة والمحبة، اعتادت مارينا أنور أن تلتقط قبيل شهر رمضان صوراً تجمعها بابنها بوليكاربوس، مودل الإعلانات، حتى قررت هذا العام أن تشرك طفلها الجديد إسكلابيوس صاحب الشهرين في السيشن السنوي احتفالاً بشهر رمضان مشاركة مع أصدقائهم المسلمين.

اختارت مارينا أزياء رمضانية خالصة من اللون الأبيض وأقمشة الخيامة لها ولطفليها بوليكاربوس و اسكلابيوس ملاك، معلقةً لموقع «صدى البلد»: «الهدف من السيشن اللي اتأخد بالموبايل فقط إني أشارك كل أصدقائنا ومتابعينا على السوشيال ميديا فرحتهم بقدوم شهر رمضان».

وأضافت مارينا: «السيشن كان فرصة جميلة جداً إني أحفظ لأولادنا ذكري طيبة في نفوسهم للمستقبل لما يكبروا خاصة إنه رمضان مناسبة مهمة كلنا بنستناها في مصر، إضافة إلى أن الإجواء الرمضانية حقيقة مبهجة، وهحرص إنه يحتفوا به كل عام بشكل مميز ومختلف».

ولفت مارينا: «جددت فقط في الأزياء اللي استخدمتها لبوليكاربوس، أما اسكلابيوس استخدمت له تونية المعمودية في الكنيسة لأنه من قلة النوم بسبب صغر عمره ما تفرغتش أنزل اشتري لهما جديد، فالمسيحي كمان بيستنى شهر رمضان».

وفي رمضان الماضي، احتفلت مارينا أنور النمر مع طفلها بوليكاربوس ملاك ميخائيل، صاحب الثلاثة أعوام، بجلسة تصوير بأزياء رمضانية مبهجة وفانوس فسفوري جميل حيث أخذت وقتاً قصيراً جدًا من الإعداد والتنفيذ داخل غرفة الاستقبال بمنزلهما بإحدى مناطق محافظة القاهرة.

وبمجرد مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك» و«إنستجرام»، لاقت إعجاب الآلاف، إضافة إلى العديد من التعليقات الإيجابية، وكانت من أبرز التعليقات عليها: «أنا من متابعي صوره عالإنستا ربنا يحميه»، «ربنا يباركلك فيه ياااارب زي القمر ماشاء الله، وانتي طيبة وبخير»، «اخواتنا وحباببنا ربنا يديم المحبه بينا»، «كلنا إخوة من آدم و حواء وهي دي مصر».

وعن تحضير أزياء جلسة التصوير قالت مارينا إنها أحضرت بلوزة عادية جدًا من ملابسها وكذلك عباءة أطفال لبوليكاربوس - كانت هدية له من خالته - ثم اشترت متر قماش من الأزياء الرمضانية بسعر لم يتجاوز الـ 30 جنيهاً وبعدها فانوس لطفها باللون الذي يحبه وهو الفسفوري.



جدير بالذكر أن بوليكاربوس اشتهر بتقليده للمشاهير كالفنان حسين فهمي وغيره الكثيرين من خلال إجادته لتقليد تعبيرات وجوههم في مشاهد سينمائية عديدة، كما شارك في عدد من إعلانات الأطفال، إضافة إلى تداول الناس لصوره وساعده في ذلك حب والدته للتصوير قبل زواجها فكانت تصور أطفال العائلة.



وتعود أصول بوليكاربوس، الذي يلقبه كثيرون بالطفل الأوروبي، إلى أب صعيدي من محافظة قنا وأم صعيدية من محافظة سوهاج، واختارت والدته له هذا الاسم لندرته ومعناه الجميل “وهو جزيل الثمار وكثير الفضائل”.

ويقضي بوليكاربوس معظم يومه في مشاهدة البرامج التعليمية والألعاب والكارتون وحفظ الكلمات البسيطة وتناول الأكل الصحي كالفاكهة والخضراوات، إضافة إلى أنه طفل عنيد بعض الشيء.