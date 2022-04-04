بـ الأبيض والأسود.. رامي رضوان يشارك جمهوره بصورة له.. شاهد

نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، ونالت الصورة على إعجابهم.

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن برنامجه مساء دي إم سي، سيتوقف خلال شهر رمضان.

وأضاف رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن حلقة اليوم ستكون الأخيرة قبل شهر رمضان.

ولفت إلى أنه بنسبة كبيرة سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم، يوم السبت، وأن دار الإفتاء ستعلن غدًا هل سيكون رمضان السبت أو الأحد.

وأشار إلى أن النية مطلوبة قبل صيام شهر رمضان، وكل شخص عليه أن ينوي فى قلبه، أو يتلفظ بها.