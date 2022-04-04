الشمراني: مجموعة منتخب السعودية صعبة.. والأخضر سيخوض مبارياته بغرض الفوز

قال الصحفي السعودي أحمد الشمراني، إن ما حدث في مباراة مصر والسنغال من أحداث شغب، كان أمرًا مؤسفًا ساعد في عدم تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2022، مشددًا أن هناك مجاملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للسنغال، بعدم اتخاذ قرار إيجابي.

وأضاف الشمراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، بشأن المنتخب السعودي، مؤكدًا أن المجموعة الذي وقع فيها صعبة خاصة وأن المنتخب الأرجنتيني سيحضر إلى قطر من أجل حصد لقب كأس العالم.

وأشار إلى أن منتخب السعودية لن يستسلم أمام صعوبة المجموعة، وسيشارك في المونديال على هدف التأهل حاله كحال أي منتخب من المنتخبات الأخرى، موضحًا أن الأخضر يمتلك جيل جيد، ولديه مدرب على مستوى عالِ.

واختتم تصريحاته، أن رينارد حل جميع المشاكل التي واجهت السعودية في طريقة لعبه، بينما الأخضر سيخوض المباريات بحافز قوي في ظل الجماهيرية التي يتمتع بها، فضلًا عن أنه سيحترم جميع المنافسين.