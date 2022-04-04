الأهلى يتصدر تريند تويتر بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

تصدر النادي الأهلي ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد الفوز على الهلال السوداني ، التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 .

ودشن جمهور الاهلى هاشتاج " الاهلى ووتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني، بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب إستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل المباراة..

حل الهدوء على المباراة من ناحية الأهلي في البداية، واستطاع الهلال أن يصل لمنطقة جزاء المارد الأحمر ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة التاسعة بدأ الأهلي أن يكشر عن انيابه ووصل لمرمى الهلال وشكل خطورة من عرضية رائعة مررها معلول ولكن استطاع الحارس أن يبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة العاشرة وصل الأهلي مرة أخرى لمرمي الهلال، ومرر هذه الهجمة الكرة كريم فؤاد من الجبهة اليمنى وصلت لأفشة الذي سددها ضعيفة وبعيدة عن مرمى حارس الفريق السوداني.

وظل الأهلي يبحث عن ثغرة في دفاع الهلال السوداني ليسجل هدف التقدم ولكن لم يتمكن أي من لاعبي الأهلي الوصول لمرمى الفريق السوداني.

وحصل الهلال على ركلة حرة مباشرة قي الدقيقة 28 من عمر المباراة، وسدد عبدول اجاجون الكرة ولكن ارتطمت بالحائط البشري ولم تشكل خطورة على مرمى الأهلي.

تدخل أحد لاعبي الهلال السوداني بقوة مع اليو ديانج لاعب الأهلي، وأمر حكم المباراة بإيقاف المباراة للاطمئنان على اللاعب.

واستدعى حكم اللقاء الجهاز الطبي للأهلي، وبالفعل قام المسعفون باللازم واستكمل ديانج المباراة دون أن يتم تبديل اللاعب.

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول بخروج محمد شريف ونزول حسين الشحات في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

حاول الهلال الوصول لمرمى الشناوي في الدقيقة 70 من عمر المباراة وبالفعل تمكن من تشكيل هجمة من داخل منطقة الجزاء، عن طريق محمد اوتارا الذي سدد كرة على مرمى الأهلي ولكن لم تسكن الشباك.

توغل أحمد عبد القادر بين دفاعات الهلال ومرر كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74 ويسجلها حسين الشحات، ليتقدم بهدف المارد الأحمر الأول.

ورفعت الجماهير الهواتف مضيئة تخليداََ لذكرى شهداء الأهلي في الدقيقة 74 مع توقيت تسجيل الهدف.

وبهذا الفوز ينتظر الأهلي أحد الأندية المتصدرة لمجموعاتها، "الرجاء والوداد والترجي".