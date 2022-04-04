الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بخرق الهدنة

اتهم الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، جماعة الحوثي، بخرق الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، لمدة شهرين، لليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي، وآخر عن المركز الإعلامي لمحور الضالع (تابعان للجيش)، ومصدر عسكري في مأرب، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين حول الاتهامات.

وقال المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي، إن “مليشيات الحوثي ارتكبت، مساء أمس الأحد عدة خروقات للهدنة بمحوري البرح (غربي تعز)، ومديرية حيس (جنوبي الحديدة)”.

وأضاف أن “مليشيات الحوثي أطلقت النار من أسلحة رشاشة عيار 14.5 صوب مواقع عسكرية في محور حيس (جنوبي الحديدة)، وفي محور البرح (غربي تعز )”.

فيما قال المركز الإعلامي لمحور الضالع، “إن جماعة الحوثي

سجلت نحو 10 خروقات تمثلت بإطلاق نار باتجاه مواقع الحيش، وشنت قصف بالطيران المسير على مواقع الجيش في القِشاع قطاع الثوخب، شمال الضالع (جنوب).

وعلي الصعيد ذاته؛ قال المتحدث باسم مقاومة البيضاء عامر الحميقاني المتواجد في مأرب، على حسابه بتويتر “إنه منذُ 3 ساعات والمعارك مستمرة بين الجيش الوطني والحوثيين في جبهات جنوب ‎مأرب، دون تفاصيل”.