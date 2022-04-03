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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خالد بن سلمان: نأمل في التوصل إلى حل شامل في اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إنه يأمل  أن تسهم المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي في التوصل إلى حل سياسي شامل.

وغرد الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد، قائلاً: "بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- التقيت أخي رئيس مجلس الوزراء اليمني (عبدالملك معين) وأصحاب المعالي أعضاء المجلس".

وتابع: "أكدت لهم حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام باليمن".

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وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي: "نقلت لهم ترحيب المملكة ودعمها لإعلان الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، وأملها في أن تُسهم مع الجهود السياسية من خلال المشاورات اليمنية–اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون، في التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

وصباح اليوم، استأنفت المشاورات اليمنية - اليمنية جلساتها في العاصمة السعودية الرياض، حيث بحثت المرحلة الثانية المعنية بتحديد التحديات التي تواجه مختلف المحاور ومنها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتستمر الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج ومن المقرر وفق هذه الهدنة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

وكان جروندبرج قال في بيان إن "أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران"، مشيرا إلى أنها قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف".

والجمعة، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.

السعودية سلمان التحالف خادم الحرمين اليمن مجلس التعاون الخليجي خادم الحرمين الشريفين التعاون الخليجي خالد بن سلمان المبعوث الأممي مجلس التعاون الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

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